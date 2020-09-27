27 сентября 2020

Азербайджанская армия освободила ряд оккупированных территорий

© Служба новостей «URA.RU»
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Азербайджан намерен освободить остальные оккупированные территории, сказал Гаджиев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана освободили ряд оккупированных территорий. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Уже есть реальные результаты, освобожден ряд стратегических высот, территорий и сел», — сказал Гаджиев. Он добавил, что Азербайджан намерен освободить остальные оккупированные территории.

Ранее министр обороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге заявил, что азербайджанская сторона потеряла за день около 200 военных. Также, по его словам, Баку потерял во время столкновений в Карабахе около тридцати танков и единиц бронетехники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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