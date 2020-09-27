Азербайджанская армия освободила ряд оккупированных территорий

Вооруженные силы Азербайджана освободили ряд оккупированных территорий. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Уже есть реальные результаты, освобожден ряд стратегических высот, территорий и сел», — сказал Гаджиев. Он добавил, что Азербайджан намерен освободить остальные оккупированные территории.
Ранее министр обороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге заявил, что азербайджанская сторона потеряла за день около 200 военных. Также, по его словам, Баку потерял во время столкновений в Карабахе около тридцати танков и единиц бронетехники.
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