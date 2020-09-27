Свидетель конфликта в Карабахе: война будет очень ожесточенной

Если ситуацию не удастся уладить в ближайшие пару дней, бои в Нагорном Карабахе окажутся очень ожесточенными. Об этом URA.RU рассказал свидетель конфликта 1988 — 1994, преподаватель УрФУ Валерий Амиров.
«Там ужас был в этом Баку (в 90-е), там не осталось армянского населения фактически. Там война шла, настоящая, полновесная, полноценная война. Ожесточенность боев в Карабахе будет довольно высокая, если развернется большой конфликт и это не остановится за день-два. Я думаю, что (нынешний) конфликт там будет очень-очень-очень ожесточенным», — считает Амиров.
Эксперт объяснил, что жесткость конфликта определяется настроением двух стран. Вместе с тем, ни для одной из сторон происходящее сейчас не сулит ничего хорошего, уверен Амиров.
Новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном начался 27 сентября после взаимных обвинений сторон в нападениях. URA.RU в тот же день рассказало все, что важно знать о Нагорном Карабахе, чтобы понимать происходящее. Позже, 28 сентября, Армения показала на видео последствия столкновения с азербайджанскими ВС, пишет телеканал 360. Парламент Азербайджана ввел военное положение в нескольких регионах, сообщает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в