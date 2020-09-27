27 сентября 2020

Свидетель конфликта в Карабахе: война будет очень ожесточенной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск, дым, вертолет, армия, оружие, вооружение, война, огонь, пожар
Война в Нагорном Карабахе не сулит ничего хорошего ни Армении, ни Азербайджану (Архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Если ситуацию не удастся уладить в ближайшие пару дней, бои в Нагорном Карабахе окажутся очень ожесточенными. Об этом URA.RU рассказал свидетель конфликта 1988 — 1994, преподаватель УрФУ Валерий Амиров.

«Там ужас был в этом Баку (в 90-е), там не осталось армянского населения фактически. Там война шла, настоящая, полновесная, полноценная война. Ожесточенность боев в Карабахе будет довольно высокая, если развернется большой конфликт и это не остановится за день-два. Я думаю, что (нынешний) конфликт там будет очень-очень-очень ожесточенным», — считает Амиров.

Эксперт объяснил, что жесткость конфликта определяется настроением двух стран. Вместе с тем, ни для одной из сторон происходящее сейчас не сулит ничего хорошего, уверен Амиров.

Новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном начался 27 сентября после взаимных обвинений сторон в нападениях. URA.RU в тот же день рассказало все, что важно знать о Нагорном Карабахе, чтобы понимать происходящее. Позже, 28 сентября, Армения показала на видео последствия столкновения с азербайджанскими ВС, пишет телеканал 360. Парламент Азербайджана ввел военное положение в нескольких регионах, сообщает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...