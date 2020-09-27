27 сентября 2020

Российские власти обратились к пенсионерам из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Тридцать третий день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, покупатель, продукты, пенсионер, покупки, товары, магазин, пожилой мужчина, еда, маска на лицо, потребитель, мужчина в маске, маска от пыли
Пенсионерам посоветовали по возможности оставаться дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россияне старше 60 лет относятся к группе риска по коронавирусной инфекции. В связи с этим, в период пандемии им следует реже выходить из дома, а при необходимости в обязательном порядке пользоваться средствами индивидуальной защиты. Такие рекомендации появились на сайте Роспотребнадзора.

«Люди „серебряного возраста“ старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония», — сообщили в ведомстве.

В качестве мер профилактики Роспотребнадзор порекомендовал избегать общественных мест, а также сократить до минимума посещение магазинов и торговых центров. Для приобретения продуктов, а также оплаты коммунальных услуг, людям пожилого возраста посоветовали обратиться к своим близким, или сотрудникам социальных служб.

В случае, если выход на улицу неизбежен, ведомство советует пользоваться индивидуальными мерами защиты — масками и перчатками. Кроме того, следует регулярно мыть руки с мылом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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