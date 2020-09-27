Niletto написал песню про людей на музыку из «В мире животных»

Певец заявил, что эта музыка «слишком для души» Фото: niletto_official в Instagram

Рэп-звезда из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) анонсировал выход новой песни «В мире людей». Тизер трека опубликован в его Instagram. «Если бы человеком был каждый Я, стены общего дома не тлели зря», — поет Niletto на мотив заставки к телепередаче «В мире животных».

В описании указано, что премьера песни состоится 1 октября. «Сделать подарок каждому в этот день, лучшее, что я могу осуществить, — написал рэпер. — Вы ждали, вы просили эту песню. Честно, я сам очень ждал. Это для души. Слишком для души!»

Поклонники встретили тизер с восторгом. «Это же минус из передачи „в мире животных“! Олды поймут», — прокомментировал arsenii_rytov. «В мире людей… аж плакать хочется», — написала elvirra_yaganova.

Слова этой песни Niletto уже цитировал ранее, когда анонсировал выход композиции «Платить за дружбу не нужно». «Сейчас в моей жизни появляются немаленькие суммы, и больше всего хочу, чтобы эти бумажки не испортили меня, — писал он полгода назад. — Я всегда очень ценил дружбу, и если на то пойдет, сожгите мои деньги, ведь лучше я буду бедным, но лучшим другом, чем потеряю себя в нулях. Этот трек вызывает у меня ностальгию по музыке из программы „В мире животных“… Животные не знают, что такое деньги. Только люди могут бороться за выживание, ориентируясь на лаве…»

Ранее URA.RU сообщало, что рэпер Niletto попрощался с Екатеринбургом, назвав микрорайон Лечебный, в котором он жил, «любимым, но гнилым». Это вызвало бурю обсуждений в соцсетях и СМИ. Журналисты URA.RU прогулялись по микрорайону, где жил певец, нашли трансформаторную будку с оскорбительными для него надписями и его сестру, которая рассказала, как он решил сфотографироваться на их фоне назло всем хейтерам.