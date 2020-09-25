Фоторепортаж из района, откуда со скандалом уехал рэпер Niletto

Знаменитость попрощалась с Екатеринбургом — теперь это обсуждает вся страна Фото: страница niletto_official в Instagram

Рэпер Niletto (Данил Прытков) на днях попрощался с Екатеринбургом, назвав микрорайон, в котором он жил, «любимым, но гнилым». Журналисты URA.RU прогулялись по поселку Лечебный — нашли дом певца, трансформаторную будку, на стене которой пишут оскорбительные для него надписи, и сестру Нилетто, работающую в алкомаркете. Что думают о популярном исполнителе жители его малой родины? — в фоторепортаже URA.RU.

Микрорайон Лечебный тянется на пару километров вдоль старого Сибирского тракта в Екатеринбурге и расположен между кладбищем и психобольницой (в честь нее названа остановка автобуса). Охранник «дурки», стоящий на шлагбауме, говорит, что слышал о Nilettо, но самого звездного певца не видел. Но мог. «Раз он рэпер, мог бывать у нас», — шутит охранник.

Дом, где вырос Нилетто Фото: Александра Меркулова © URA.RU

Впрочем, в отличие от него, большая часть жителей микрорайона Лечебный о Niletto не просто слышала — люди говорят, что не раз видели его вживую, а кто-то даже знаком с ним лично. «Конечно, знаю, — говорит Людмила, которой явно за 50. — И очень люблю его песни, особенно „Любимку“. Мой сын с ним общался». «Мы несколько раз видели его на районе», — вспоминают пацаны на корте.

Все знают и где находится дом Нилетто — возле продуктового магазинчика, который в народе почему-то называют Джованни. Пока идем к нему, любуемся окрестностями. Микрорайон состоит в основном из старых пятиэтажек и совсем не похож на современные городские кварталы.

Ощущение, что попал в СССР: заросшие дворы, кое-где пустыри с кучами мусора.

Вторая половина района — частный сектор: как раз в таком доме на улице Лагерной жил Данил Прытков.

В поселке сложно найти людей, которые не знают Niletto Фото: Александра Меркулова © URA.RU

Многоэтажные дома тоже есть, но их совсем мало. Одна из высоток — ЖК «Шолохов» на 19 этажей — cтроится неподалеку от дома Нилетто. А прямо напротив него — та самая трансформаторная будка, на которой написано, что он лох и … (нецензурное слово, означающее представителя секс-меньшинств). «Вот именно такие надписи и мнения меня мотивировали всю жизнь для того, чтобы сегодня выписаться с этого любимого, но гнилого района», — написал в своем посте певец, чей хит «Любимка» собрал на YouTube 180 млн просмотров.

Вокруг будки носится детвора. Ребята постарше, тусующиеся во дворе рядом с голубятней, вспоминают рэпера добрым словом. Говорят, что он никогда не отказывал, если кто-то просил сфотографироваться с ним. «У меня телефон старый сломался, а то я бы показал», — говорит тезка певца. «У моих подружек у многих есть фотки с ним», — добавляет Люда.

Совместные с ним фото есть у многих жителей Лечебного Фото: Александра Меркулова © URA.RU

Вскоре одну из таких фотографий удается раздобыть — ей делится Ольга, мама 10-летний Даши. «Я помню его еще пацаном, — говорит она, — ходил в таком длинном-длинном пальто. Черт-чертом!» «Даша обожает его песни, — говорит отчим девочки. — Мы и на концерт его ходили. Она очень хотела с ним сфотографироваться, но боялась подойти — вот я и попросил, когда он сюда приехал».

Рассказывают, что мама рэпера до сих пор живет в том самом доме, где он рос. Правда, застать ее дома не удалось, но зато мы отыскали сестру Niletto Ирину — она работает в алкогольном магазине в глубине поселка. «Только не фотографируйте меня, — просит она. — Я ведь здесь не причем — это все заслуга Данила. Он сам себя продвигал — я лишь немного помогала, чем могла».

Поначалу женщина не очень-то настроена на общение — из-за злых комментариев в соцсетях в ее адрес.

Недоброжелатели написали, что, мол, Нилетто называл микрорайон гнилым, а его сестра «держит круглосуточную алкоточку» и «спаивает молодых людей».

«Во-первых, я не держу точку — я здесь работаю, во-вторых, режим работы не круглосуточный, в третьих, никого я не спаиваю», — говорит она.

Ирина рассказала, как родился пост про «любимый, но гнилой район» Фото: Александра Меркулова © URA.RU

Однако Ирина признает, что тема алкоголизма — действительно больная для района (только за пару часов, проведенных в Лечебном, мы встретили несколько пьяных, в том числе — семейных пар, хотя был еще не вечер). По словам Ирины, именно об этом — слова в посте Ниллето про «застрявших у бутылки». «Не в обиду кому-то будет сказано, но у нас много людей, которые сидят на стакане — пьют. Он это и имел в виду, — объясняет Ирина. — У людей развития ноль, они делать ничего не хотят — вот и садятся на стакан, на бутылку. Хорошо хоть, что не про наркотики написал».

Сестра Niletto рассказала, как родился этот пост с фотографией на фоне трансформаторной будки: оскорбительные для брата надписи показала ему она. «Мы ходим мимо этой будки не по одному разу в день, — говорит Ирина.

— Я никогда не читаю, что написано на заборе — мне это не интересно. А тут случайно поворачиваюсь и вижу это. А я с ним по видеосвязи разговаривала. Говорю: «хочешь, покажу что-то? Смотри!» Он отвечает: «Суки!»

После этого, по словам женщины, рэпер и решил сфотографироваться на этом фоне назло всем хейтерам. «Он молодец, сделал все это с юмором, — говорит она. — И быстро: сфоткал и тут же выложил. Пост писал при мне: у него реально катились слезы из глаз».

Говорят, теперь модно фотографироваться на фоне той трансформаторной будки Фото: Александра Меркулова © URA.RU

По словам сестры Niletto, это был не единственный снимок в тот день. «Он ведь всего на день приехал, и мы решили сделать семейное фото. Вышли он, я, мама, сестра, сын сестры», — говорит Ирина. — Я его выставила ненадолго [в соцсети], но поклонники начали писать, что это прощальное фото, и я его тут же убрала. Прощальное — это когда человека хоронят, а он, есть и будет. Он — мальчишка-молодец, всего сам в жизни добился. Всегда веселый, живой, энергия из него просто прет. Были у него и творческие кризисы, но я очень рада, что у него все получилось».

Она вспоминает, что на следующий день после того, как Niletto опубликовал пост, она сама вдруг стала «знаменитой». «Утром я проснулась от звонков, СМС-ок и сообщений, — рассказывает Ирина. — Ко мне [в соцсетях] стали добавляться поклонники, хотя какой смысл? Если вы его творчество любите — добавляйтесь к нему!»

По ее словам, больше всего Niletto хочет осуществить мечту своей мамы. «Я читала в СМИ, что он хочет купить дом в Сочи. Неправда это — в Америке он хочет купить дом. Шучу, конечно! Где конкретно — знаем только мы».

Жители Лечебного часто называют свой микрорайон просто: «психбольница» — благодаря этому учреждению Фото: Александра Меркулова © URA.RU

Рэпера Нилетто здесь знает чуть ли не каждая бабушка. Некоторые слушают его песни. Например, у Людмилы (справа) любимая — «Любимка» Фото: Александра Меркулова © URA.RU

… не говоря уже про молодежь Фото: Александра Меркулова © URA.RU

Селфи с рэпером есть у многих подростков микрорайона Фото: Александра Меркулова © URA.RU

Фото: Александра Меркулова © URA.RU

«Ккогда я маленький был, он меня учил кататься на BMX», — вспоминает 19-летний Рома. Фото: Александра Меркулова © URA.RU

Одна из немногих высоток в поселке — ЖК «Шолохов»… Фото: Александра Меркулова © URA.RU

… строится рядом с домом Нилетто Фото: Александра Меркулова © URA.RU

Местная продуктовая точка, которую местные почему-то называют «Джованни» Фото: Александра Меркулова © URA.RU

Алкомаркет, в котором работает сестра знаменитого рэпера Фото: Александра Меркулова © URA.RU

Во дворе рядом с его домом — настоящая голубятня Фото: Александра Меркулова © URA.RU

Фото: Александра Меркулова © URA.RU

Фото: Александра Меркулова © URA.RU

Фото: Александра Меркулова © URA.RU

Фото: Александра Меркулова © URA.RU