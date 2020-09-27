Турция вступит в войну в Карабахе

Турция собирается принять участие в армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе. Для этих целей в регион планируется перебросить одно из подразделений турецкого спецназа.
«Турция собирается задействовать в операции на азербайджано-армянском фронте спецподразделение регулярных войск», — сообщается в telegram-канале WarGonzo, принадлежащем военкору Семену Пегову. Предположительно речь идет об элитной турецкой бригаде коммандос.
Источники канала также предполагают, что Турция приняла решение о вмешательстве в конфликт после неудавшегося быстрого наступления вооруженных сил Азербайджана. Таким образом, война может перейти в «иную политическую стадию».
Новый виток вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе начался утром 27 сентября с активных боевых действий с азербайджанской стороны. Президент Армении Никол Пашинян заявил о том, что вооруженные силы Азербайджана атаковали позиции армянских войск.
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