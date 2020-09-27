27 сентября 2020

Турция вступит в войну в Карабахе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com., флаг турции, турция
Предполагается, что Турция направит в регион отряд специального назначения Фото: depositphotos.com
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Турция собирается принять участие в армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе. Для этих целей в регион планируется перебросить одно из подразделений турецкого спецназа.

«Турция собирается задействовать в операции на азербайджано-армянском фронте спецподразделение регулярных войск», — сообщается в telegram-канале WarGonzo, принадлежащем военкору Семену Пегову. Предположительно речь идет об элитной турецкой бригаде коммандос.

Источники канала также предполагают, что Турция приняла решение о вмешательстве в конфликт после неудавшегося быстрого наступления вооруженных сил Азербайджана. Таким образом, война может перейти в «иную политическую стадию».

Новый виток вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе начался утром 27 сентября с активных боевых действий с азербайджанской стороны. Президент Армении Никол Пашинян заявил о том, что вооруженные силы Азербайджана атаковали позиции армянских войск.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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