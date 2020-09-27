Выяснилось, что подарили мэру Екатеринбурга на день рождения

Мэр Екатеринбурга получил подарок с опозданием, поскольку находился в командировке в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместители мэра Екатеринбурга Александра Высокинского подарили ему на 47-летие (которое отмечалось 24 сентября) два массажера — для головы и шеи. Это, как рассказали источники URA.RU, произошло на утреннем совещании в городской администрации. Подарок был вручен Высокинскому с опозданием, поскольку с 23 по 25 сентября он был в командировке в Москве.

Споры о том, что подарить мэру, велись почти всю прошлую неделю, отмечает источник URA.RU в администрации. По словам другого инсайдера, у замов были опасения, как Высокинский отреагирует на массажеры. «Это же явный троллинг — учитывая его привычку чесать голову на совещаниях. Возможно, есть повод задуматься над наведением порядка в команде мэра», — отмечает начальник одного из подразделений «серого дома».

Впрочем, участники утреннего собрания заявили, что Высокинский «нормально отнесся к подарку и посмеялся». Пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов заявил, что единственная цель, которую преследовали замы Высокинского при выборе подарка для него — преподнести что-то полезное. «Глава действительно проводит много времени на работе и ему необходимо следить за здоровьем. Говорить о каком-то троллинге неуместно. В администрации абсолютно здоровая атмосфера», — сказал Карманов.

Известно, что в 2019 году Высокинскому на день рождения дарили хоккейную клюшку — мэр называет себя поклонником этого вида спорта.