27 сентября 2020
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24 сентября 2020

Найдена замена ушедшему в отставку пермскому министру

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, правительство пермского края, город пермь, здание
Хайруллина приступила к обязанностям Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края возглавила замминстра Ксения Хайруллина. Об этом URА.RU сообщили в пресс-службе министерства.

«Исполняющей обязанности министра назначена Ксения Михайловна Хайруллина», — сообщили в пресс-службе минимущества, уточнив, что Хайруллина уже приступила к своим обязанностям.

Прежний руководитель краевого минимущества Николай Гончаров ушел с поста министра в минувший вторник. Сообщалось, что он может переехать на работу в Москву.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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