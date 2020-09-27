Найдена замена ушедшему в отставку пермскому министру

Хайруллина приступила к обязанностям
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края возглавила замминстра Ксения Хайруллина. Об этом URА.RU сообщили в пресс-службе министерства.
«Исполняющей обязанности министра назначена Ксения Михайловна Хайруллина», — сообщили в пресс-службе минимущества, уточнив, что Хайруллина уже приступила к своим обязанностям.
Прежний руководитель краевого минимущества Николай Гончаров ушел с поста министра в минувший вторник. Сообщалось, что он может переехать на работу в Москву.
Подписывайтесь на URA.RU в