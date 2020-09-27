В Кургане умер первый врач, зараженный коронавирусом

Инсайдеры заявили о смерти врача областной больницы, у которого диагностировали коронавирус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врач из Курганской областной клинической больницы умер от коронавируса, сообщили URA.RU сразу несколько источников, близких к медицинским кругам региона. По их словам, это первый в регионе случай смерти медработника из-за COVID-19.

«В Кургане умер первый врач, зараженный ковидом», — рассказал один из инсайдеров. По словам другого источника, речь идет о гастроэнтерологе областной клинической больницы. Он добавил, что врач скончался в минувшие выходные в госпитале для больных COVID. Инсайдер подозревает, что медработник мог заразиться при приеме пациентов: «Все эти потоки шли через него». Источник отмечает, что с начала пандемии коронавирус неоднократно подтверждался у пациентов областной больницы, несколько человек в результате умерли.

Инсайдеры считают ошибкой властей, отставку опытного главврача областной больницы Сергея Мысливцева в самом начале пандемии. Также они не понимают, почему в больнице не введен карантин.

Связаться с и. о. главврача областной больницы Николем Плотниковым URA.RU не удалось — его мобильный телефон оказался недоступен, а в приемной главврача заявили, что он проводит совещание. В гастроэнтерологическом отделении на звонок корреспондента никто не ответил. В региональный департамент информационной и внутренней политики направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил.

В конце апреля в Курганской областной больнице уже вводили карантин после того, как у одного из сотрудников подтвердили коронавирус. В медучреждении тогда проводили комплекс противоэпидемических мероприятий и дезинфекцию.