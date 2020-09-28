Навальный раскрыл детали встречи с Меркель

Алексей Навальный объяснил, зачем к нему приходила Ангела Меркель Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

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Российский блогер Алексей Навальный рассказал о встрече с немецким канцлером Ангелой Меркель. В своем Twitter блогер объяснил, зачем Меркель пришла в «Шарите».

«Встреча была, но не стоит называть ее „секретной“. Скорее, частная встреча и разговор с семьей», — написал Навальный. Блогер поблагодарил канцлера за то, что та навестила его в больнице.

Тем не менее, «тайной» встречу называет немецкое СМИ Spiegel, которое первым заявило о визите Меркель в «Шарите», пишет RT. Журналисты из Германии считают, что это жест преданности Меркель Навальному. Канцлер готова расследовать произошедшее с блогером до конца, считают в Германии.

23 августа после перевозки Навального в «Шарите» ему дали особый статус «гостя канцлера». Это было сделано якобы для защиты блогера.

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. Лайнер пришлось срочно посадить в Омске. Там блогер впал в кому, но врачам удалось спасти его жизнь. Родные Навального не захотели лечить его в России и перевезли блогера в Германию. Там он пришел в себя.