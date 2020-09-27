Команда Турчака включилась в скандал на выборах в Екатеринбурге

По информации источника, в ситуации с праймериз «ЕР» разбирается Иван Квитка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство «Единой России» обратило внимание на скандал в Екатеринбурге, где единороссы поддержали на довыборах в гордуму бывших активистов «Справедливой России» — в интересах авторитетного бизнесмена, который через избрание лояльных кандидатов пытается нарастить давление на мэра. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, в субботу, 26 сентября, в уральскую столицу прилетел «один из представителей» генсовета «ЕР».

«Это был [руководитель Уральского межрегионального координационного совета „Единой России“, депутат Госдумы Иван] Квитка», — рассказал инсайдер. По неподтвержденной информации, Квитка встретился с лидером свердловской «ЕР» Виктором Шептием и представителем полпредства президента РФ в УрФО, чтобы обсудить ситуацию с праймериз, прошедшими 25 сентября.

За сутки до праймериз авторитетный бизнесмен добился изменения правил голосования (в частности, замены несговорчивых выборщиков), чтобы победу одержали Антон Швалев (округ №3, Верх-Исетский район) и Виталий Чачин (округ №9, Ленинский район), которые ранее были связаны с «СР». По замыслу коммерсанта, их победа на довыборах расширит его фракцию в думе и, следовательно, позволит более эффективно шантажировать городские власти.

Комбинации авторитета возмутили городскую элиту и рядовых партийцев. Сразу пятеро кандидатов, конкурировавших со Швалевым и Чачиным, покинули зал праймериз, пообещав проинформировать о случившемся секретаря генсовета «ЕР» Андрея Турчака. В их отсутствие единороссы проголосовали за Швалева и Чачина. В понедельник, 28 сентября, свердловские единороссы соберутся, чтобы решить, аннулировать итоги праймериз или признать их.

По информации агентства, в ходе совещания в субботу было принято решение утвердить победу бывших «эсеров» «Также был вариант с аннулированием и повторным голосованием по другим правилам. Но решили замять конфликт», — поделился источник. В уральском полпредстве президента РФ URA.RU опровергли проведение каких-либо совещаний по теме выборов в Екатеринбурге. Квитка и Шептий не ответили на звонки корреспондента.