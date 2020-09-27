В Кургане раскрыли подробности смерти врача с коронавирусом

Врач Курганской областной клинической больницы, у которого обнаружили коронавирус, умер 27 сентября. Его доставили в реанимацию, но спасти не удалось, сообщает региональный оперативный штаб.
«27 сентября умер врач областной больницы, у которого был обнаружен коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба. Мужчине было 62 года. Он работал в приемном покое областной больницы терапевтом и по совместительству гастроэнтерологом.
«Наш коллега заболел несколько дней назад, ему резко стало хуже, он сразу попал в реанимацию», — рассказала и. о. директора департамента здравоохранения Елена Островских. По словам чиновницы, говорить о причинах смерти рано, так как вскрытия еще не было. «Все необходимые анализы и экспертизы для выяснения причин смерти будут сделаны вовремя», — добавила Островских. Она выразила соболезнования семье погибшего сотрудника: «Это уважаемый врач, который помог сотням пациентов. Мы будем помнить его как очень надежного коллегу, профессионала своего дела».
В оперативном штабе отмечают, что специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование. В областной больнице предпринимаются необходимые санитарно-противоэпидемические меры. Семье медика будет оказано содействие.
О смерти врача областной клинической больницы, зараженного коронавирусом, ранее сообщало URA.RU. Источники предполагали, что он мог заразиться при приеме пациентов: «Все потоки шли через него».
По данным оперштаба, на 28 сентября в Курганской области подтверждены 32 новых случая COVID-19. Из них 23 — в Кургане, остальные — в Варгашинском, Каргапольском, Кетовском районах и в Шадринске. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 3768 случаев COVID-19.
Подписывайтесь на URA.RU в