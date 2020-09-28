На Урале из аптек пропало лекарство для сердечников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аптечных сетях Курганской и Челябинской областей жители регионов, имеющие проблемы с сердцем, не могут приобрести препарат фуросемид. Об этом URA.RU сообщил инсайдер.

«В аптеках округа нет препарата фуросемид в ампулах для инъекций. А этот препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для сердечников. При этом заменителя этого лекарства тоже нет. Это какой-то саботаж!» — рассказал агентству житель региона.

В аптеках Курганской области информацию об отсутствии лекарства подтвердили. «Есть только препарат в таблетках, для инъекций нет в наличии на складах», — уточнили в одной из городских аптек.

Сотрудники справочной аптеки Челябинска URA.RU также сообщили, что фуросемид имеется только в таблетках. В ампулах в аптеках города лекарства нет уже несколько недель. В областном аптечном складе лекарства в ампулах также не оказалось в наличии. «Возникли сложности с поставщиком лекарств. Такие проблемы есть и в других регионах. О ближайшей дате новой поставки фуросемида в ампулах информации нет», — прокомментировали URA.RU в областном аптечном складе.

Накануне Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства фуросемид. «Производство препарата фуросемид в форме ампул, который применяется при лечении острой сердечной недостаточности, отека легких и других жизнеугрожающих состояний, сейчас нерентабельно из-за роста стоимости фармсубстанции и зарегулированной государственной цены на него», — сообщили в Минпромторге изданию РБК.

В связи с этим Независимое медицинское сообщество написало открытое обращение к правительству и Министерству здравоохранения. В нем оно потребовало срочно организовать производство раствора фуросемида, уточнили СМИ.