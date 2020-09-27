В Тюмени УК из мести отключила лифт жильцам 15-этажного дома

Чтобы отомстить жителям 15-этажного дома управляющая компания отключила лифты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за того, что жильцы многоэтажного дома по адресу Ставропольская 160 решили сменить управляющую компанию, прежняя УК «Восток-сити» отключила в подъездах лифты и отказалась принимать заявки на аварийные ситуации. Информацией об этом на правах анонимности с агентством поделился один из жителей дома. По его словам, директор управляющей организации заявила, что Жилищная инспекция не может ей указывать.

«УК „Восток-сити“ неправомерно сняла с себя обязанности по дому, не передав полномочия новой управляющей компании. В доме были сняты информационные щиты. Жильцы остались без дворника, уборщиц и самое главное — без лифтов», — рассказывает житель дома.

Связаться с «Восток-сити» URA.RU не удалось, контактный номер оказался не зарегистрирован в сети. При этом в Госжилинспекции Тюменской области сообщили, что с УК «Восток-сити» была проведен разъяснительный разговор. «В настоящий момент работа лифтов восстановлена, управляющая организация принимает заявки собственников по телефону диспетчерской службы», — добавили в ведомстве.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени при смене УК были подделаны подписи жильцов. В фальсификации документов обвинили управляющую компанию, претендующую на контракт по обслуживанию дома.