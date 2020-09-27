Захвату власти в Екатеринбурге помешает лидер православных

Оксана Иванова примет участие в довыборах по округу №3 (Верх-Исетский район) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Горожане, недовольные планами авторитетного бизнесмена расширить свою фракцию в гордуме Екатеринбурга и продолжить манипулировать мэрией, придумали, как помешать ему. По информации URA.RU, на довыборах в думу по двум округам, намеченных на 22 ноября, партия «Справедливая Россия» поддержит православную активистку Оксану Иванову и экс-депутата думы Александра Смолина, который представляет интересы «Атомстройкомплекса» (АСК).

Выдвижение Смолина и Ивановой URA.RU подтвердил лидер свердловских «эсеров» Андрей Кузнецов. Иванова в округе №3 (Верх-Исетский район) будет конкурировать с экс-справедливороссом Антоном Швалевым, а Смолин в округе №9 (Ленинский район) — с бизнесменом Виталием Чачиным. Швалев и Чачин считаются креатурами авторитетного бизнесмена, который через дополнительные мандаты в гордуме планирует усилить атаки на мэра Александра Высокинского.

Изначально предполагалось, что Швалев и Чачин будут выдвинуты именно от «СР», однако, когда стало известно о планах властей восстановить утраченное большинство «Единой России» в гордуме, бизнесмен перевел Чачина и Швалева под бренд «ЕР». Это уже спровоцировало скандал: единороссов возмутило, что за сутки до внутрипартийных праймериз 25 сентября, коммерсант изменил правила голосования, чтобы обеспечить победу бывшим «эсерам».

По информации URA.RU, Иванову и Смолина поддержит та часть истеблишмента, которая считает, что гордума должна представлять интересы разных групп, а не одного бизнесмена.

В 2013 году Смолин (который в настоящий момент трудоустроен в АСК) уже побеждал на выборах в гордуму от «СР», в 2018-м ему не удалось переизбраться на новый депутатский срок. Оксана Иванова считается одним из лидеров православной общественности Екатеринбурга. Особую известность ей принесло участие в акциях по защите проекта строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра.