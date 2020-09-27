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26 сентября 2020
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Нефтяники загрязняют реку в ЯНАО, угрожая экологии региона. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Разлив нефти. Нефтеюганск, нефть
На берегу Нумги местные жители снова обнаружили радужные пятна и сгустки нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ямальское подразделение «Лукойла», компания «Ритэк», может оказаться причастной к сбросу нефтепродуктов в реку Нумги в Надымском районе. Видеозапись загрязненной воды опубликовал в социальных сетях местный житель Руслан Карташов, пояснивший, что виновники так и не понесли наказания за такой же сброс нефтепродуктов в августе.

«Опять разлив нефтепродуктов на реке Нумги, — написал Карташов. — Может, уже пора наказывать по-серьезному и не давать возможности откупиться?» По словам автора сообщения, как и в августе этого года нефть попала в реку по вине «Ритэка», на этот раз разлив произошел 27 сентября.

Карташов пояснил, что от нефтезагрузочного терминала ушел очередной танкер, после чего на воде появилась характерная радужная пленка, а местами к берегу прибило сгустки нефти. По мнению мужчины, северным ветром нефтепродукты отнесет в озера, поэтому потом не стоит удивляться, что рыбы нет.

В августе этого года природоохранная прокуратура ЯНАО приступила к проверке информации о разливе нефтепродуктов в реку Нумги. Тогда из-за разлива нефти в реку администрация района даже вводила режим повышенной готовности.

В адрес компании «Ритэк» был направлен редакционный запрос, на момент публикации ответ не поступал. В окружной прокуратуре ЯНАО пообещали разобраться в ситуации и сообщить, чем завершились результаты предыдущей проверки.

Между тем, на этой неделе на Ямале начинает работу комиссия Росприроднадзора. Ранее глава ведомства Светлана Радионова анонсировала и собственный визит в регион, ориентировочно это произойдет после 7 октября.

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