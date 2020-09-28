Компанию, из-за которой задержали депутата Левченко, разорят

«Звезда» накопила многомиллионные долги перед подрядчиками Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Компания «Звезда», деятельность которой привела к задержанию иркутского депутата Андрея Левченко, накопила многомиллионные долги перед своими партнерами. В данный момент организация проходит процедуру банкротства, сообщил URA.RU конкурсный управляющий Олег Пыхтин.

По словам Пыхтина, общий долг «Звезды» перед кредиторами, которые включены в соответствующий реестр, составляет около 70 млн рублей. «В основном это подрядные организации, которым „Звезда“ должна за выполнение работ. Компания заключала подрядные договоры на установку лифтового оборудования и осталась должна подрядчикам. Они честно выполняли свою работу и теперь не понимают, почему им не выплатили деньги», — сообщил URA.RU Пыхтин.

Согласно картотеке дел Арбитражного суда Иркутской области, «Звезда» была признана банкротом 25 мая, тогда же открылось конкурсное производство. В списке кредиторов, предъявивших требования к обществу, есть региональный фонд капремонта, налоговая инспекция по Ангарску, «Лифтовой инженерный центр» и другие организации.

28 сентября СК РФ заявил о задержании иркутского депутата Андрея Левченко, являющегося сыном бывшего главы региона Сергея Левченко. Следователи сообщили, что задержание связано с деятельностью ООО «Звезда». По версии силовиков, она по подложным документам выигрывала тендеры на установку лифтов и нанесла бюджету ущерб в 185 миллионов рублей. Журналисты выяснили, что активную деятельность «Звезда» начала после того, как ее купил друг Андрея Левченко, иркутский коммунист Андрей Ядришников.