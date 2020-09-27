Мария Гончар привезла в Нижневартовск звезду КХЛ Ивана Телегина Фото: аккаунт Марии Гончар в Instagram

Звезда Континентальной хоккейной лиги Иван Телегин, вместе с возлюбленной Марией Гончар, приехали на отдых в ее родной город — Нижневартовск. О визите на историческую родину Гончар рассказала в личном Instagram.

«Мое место силы», — написала Гончар под снимком, сделанным на набережной реки Обь. На фото девушка сидит вместе с Телегиным и их общей собакой.

Подписчики Гончар в целом позитивно отреагировали на романтический пост влюбленных, наградив их сотнями лайков и хвалебных комментариев. «Ой вы такие сладкие», — написал один из подписчиков девушки. «Да, мы такие!» — ответила избранница спортсмена. Гончар и Телегин также побывали на конюшне и сделали фото с лошадьми.

Ранее URA.RU писало, что спортсмен КХЛ Иван Телегин разводится с певицей Пелагеей ради отношений с уроженкой Нижневартовска Марией Гончар. При этом хоккеист ЦСКА еще не расторг брак с певицей Пелагеей, с которой они пытаются уладить вопрос алиментов на их дочь Таисию.