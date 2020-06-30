Пара уже не стесняется выкладывать совместные снимки в социальных сетях Фото: аккаунт Марии Гончар в Instagram

Звезда Континентальной хоккейной лиги Иван Телегин разводится с певицей Пелагеей ради отношений с уроженкой Нижневартовска Марией Гончар. Совместные фото с хоккеистом опубликованы в социальных сетях девушки.

В аккаунтах Гончар выложено несколько снимков с Телегиным. Судя по ним, пара проводит много времени друг с другом. В графе семейное положение у девушки на странице указано, что она находится в гражданском браке. В разговоре с журналистом агентства Гончар заявила, что не является публичной личностью, поэтому ни она, ни «Иван Алексеевич не будет афишировать, где и с кем живет».

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что спутница хоккеиста выросла в Нижневартовске в обеспеченной семье, а ее родители занимаются бизнесом. В картотеке дел Никулинского районного суда Москвы содержится информация о бракоразводном процессе Телегина и певицы Пелагеи. Там решается вопрос о выплате алиментов на несовершеннолетнюю дочь звездной пары. Следующая встреча у судьи назначена на 9 июля.

Ранее URA.RU сообщало о рождении дочери в семье хоккеиста и певицы. Это событие произошло в 2017 году, девочку назвали Таисией.