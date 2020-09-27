Ревизор челябинского губернатора проследит за кассой «ЕР»

Алексей Лошкин займет партийный пост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области Алексей Лошкин возглавит контрольно-ревизионную комиссию (КРК) регионального отделения «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник в «ЕР». Решение о назначении лично одобрил губернатор Алексей Текслер.

«Само решение будет принято на отчетно-выборной конференции „ЕР“, которая состоится 2 октября, — сообщил инсайдер. — Текслер согласовал кандидатуру Лошкина на КРК. Это серьезная должность, которую губернатор решил доверить настоящему профессионалу, каким является председатель КСП». На посту руководителя КРК Лошкин будет контролировать партийные расходы и следить за исполнением партийного устава.

Сейчас КРК руководит начальник управления госслужбы челябинского заксобрания Анна Алдонина. По данным URA.RU, она останется в составе комиссии, хотя в целом КРК планируется существенно обновить. Новый состав комиссии назовут на конференции «ЕР». Главным событием конференции станет избрание Текслера секретарем регионального отделения партии. Сейчас губернатор руководит челябинской «ЕР» в статусе и. о. секретаря. На конференции также планируется обновить президиум регионального политсовета партии и распределить руководящие посты в новом составе ЗСО.

КСП по поручению Текслера проводило целую серию проверок на предмет расходования бюджетных средств. По итогам проверок были возбуждены резонансные уголовные дела, в том числе в отношении экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева и чиновников областного минстроя. В пресс-службе Текслера назначение Лошкина на партиную должность не комментируют. Сам Лошкин на звонок не ответил. До назначения на должность председателя КСП он руководил региональным исполкомом «ЕР».