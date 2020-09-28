Курс евро на бирже побил рекорд 2016 года

Евро показал серьезный рост относительно рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Курс евро на Мосбирже превысил 92 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Сегодня курс евро достиг отметки в 92,0275 рубля. Последний раз такие показатели наблюдались в январе 2016 года.

Сегодня же сообщалось о рекордном росте доллара. Впервые со 2 апреля курс доллара превысил 79 рублей за единицу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что стоит ожидать усиление позиций российской валюты. Официальный курс валют Центробанка на 29 сентября установлен на уровне 78,67 рубля за доллар и 91,48 рубля за евро, пишет RT.