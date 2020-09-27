Родные жертв стрелка Шамсутдинова требуют 27 млн компенсации

Финансовые претензии будут предъявлены в суде 29 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

С тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, признавшего вину в расстреле сослуживцев в воинской части под Читой, потребовали почти 27 млн рублей. Такой гражданский иск был предъявлен стрелку родственниками погибших и пострадавших в бойне солдат. Требования будут оглашены на первом заседании по делу Шамсутдинова 29 сентября во 2-м Восточном окружном военном суде, сообщил URA.RU собственный источник в силовых структурах.

«Требования жертв и пострадавших в общей сложности составили 26 млн 730 тыс. рублей», — отмечает инсайдер. В такую сумму родственники оценили нанесенный моральный вред. В иске участвуют семьи восьмерых погибших и двух раненых солдат.

Как отмечает один из защитников Шамсутдинова, иска они пока не получали. «Сейчас дело находится в таком состоянии, что завтра состоятся предварительные слушания. Пока на период завершения следствия такой информации не было», — отметил адвокат Руслан Нагиев.

Массовый расстрел военнослужащих в Забайкалье произошел в октябре 2019 года. Как предполагает следствие, тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов напал на сослуживцев после караула. От выстрелов погибли восемь человек, еще двое оказались тяжело раненными. Свою вину Шамсутдинов признал. Защита придерживается версии, что на эти действия его спровоцировали издевательства со стороны других солдат.