В Екатеринбурге выносят приговор уктусскому стрелку

Александрову грозит пожизненное заключение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Убийство двух девушек на Уктусе

В Свердловском областном суде сегодня, 29 сентября, будет вынесен приговор 35-летнему Алексею Александрову, обвиняемому в убийстве двух девушек на территории спорткомплекса «Уктус» в Екатеринбурге. Об этом сообщают в суде.

«Приговор будет оглашен в 11 часов», — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. По версии следствия Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. На допросах Александров признался в убийстве. Мужчина заявил, что он мизантроп и хотел убить хоть кого-нибудь, поэтому застрелил первых попавшихся незнакомых девушек.

Александров рассказал, что подкрался к девушкам сзади, но винтовка трижды давала осечку. Лишь с четвертого раза он начал стрелять. По словам стрелка, его целью было убить четырех человек, но совершить новую расправу он не успел, так как затянулся поиск нового ствола для винтовки. В последнем слове Александров попросил прощения за свой поступок в стихах, которые сам написал в камере.