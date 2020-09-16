В качестве последнего слова уктусского стрелка прозвучали его стихи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Убийство двух девушек на Уктусе

Екатеринбуржец Алексей Александров, обвиняемый в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус, извинился за содеянное. Просьба о прощении прозвучала во время его последнего слова, передает из зала суда корреспондент URA.RU.

Зачитав последнее слово, Александров расплакался Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свои мысли «уктусский стрелок» изложил в стихотворной форме. «Вместо тяжкого горя утрат Подарить только радость и свет. Как хочу я вернуться назад, Жаль, дороги назад уже нет. Я прощения прошу у людей, потерявших родные сердца, Из-за меня потерявших любимого друга…». Садясь обратно на скамью, стрелок даже прослезился.

Инженер-конструктор оборонного завода им. Калинина Алексей Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. Следователи СКР поймали его через год после убийства — нашли его через форум любителей оружия, на котором он консультировался, как усилить мощность своей пневматики. В суде выяснилось, что он состоял на учете у психиатра.

Матери погибших девушек заявили журналистам в суде, что готовы лично казнить убийцу их дочерей. Сомнений в том, что это сделал Александров, у них уже не остается: в суде были озвучены результаты экспертизы, обнаружившей кровь одной из убитых девушек на его куртке. На суде «уктусский стрелок» рассказал, что убийства была частью «программы возмездия» за детские обиды). Прокурор потребовала для него пожизненного наказания, а матери убитых девушек — смертной казни. Адвокат Александрова заявил, что стрелок психически нездоров, и подал ходатайство о новой медицинской экспертизе.