После ДТП от джипа отлетел номер Фото: ГИБДД г. Краснотурьинска

Стали известны подробности аварии, произошедшей 12 сентября в Волчанке (Свердловская область), где водитель за рулем Volkswagen Touareg насмерть сбил 15-летнюю девушку. Видео ДТП появилось в распоряжении URA.RU. Родственники виновника заявляют, что погибшая сама виновата в аварии.

«За рулем был 42-летний трезвый водитель с 20-летним стажем вождения! Пятеро девочек гуляют, а точнее танцуют и бегают по проезжей части… Девочки очень хорошо видели приближающийся к ним автомобиль, так как не шли только спиной к машине. Водителю и в голову бы не могло прийти, что девочки намеренно до последнего не будут отходить с дороги! Автомобиль двигался со скоростью 60 км/час, не съезжая со своей полосы, тормозя, выполнил маневр, но при этом все равно сбил одну из девочек… Да, понесет наказание водитель по закону за опасные игры детей на дорогах????» — такой пост появился на днях «ВКонтакте».

Авто поста — Надежда Шубина, супруга брата виновника аварии. «Это наша позиция: мы действительно так считаем, — заявила она URA.RU. — Мы видели это видео полностью».

На записи с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент аварии, хорошо видно, что машина нагоняет девочек сзади. Сбив одну из них, водитель, почти не снижая скорости, проезжает по ней колесами. «Если бы скорость у него была 60 км/час, он бы не сбил ее насмерть, — говорит родственница погибшей девочки. — Его родные теперь заявляют, что он был трезв, а бутылку водки выпил уже потом (его задержали примерно через полчаса после ДТП — прим. ред.).

Согласно материалам дела (есть в распоряжении URA.RU) виновник аварии — 42-летний житель Волчанска Денис Шубин (по некоторым данным, он держит в городе несколько магазинов) был пьян. Сейчас Шубин арестован, следующий суд по мере пресечения состоится 13 ноября. Погибшая 15-летняя девочка Аня училась в 9-м классе школы, вела свой блог и канал на YouTube. «Хорошая, скромная девочка», — говорят о ней ее знакомые.

Такой пост в защиту водителя появился на днях в соцсетях ФОТО: со страницы Надин Шубиной-Васютиной во «ВКонтакте»

Фото с места аварии Фото: ГИБДД г. Краснотурьинска