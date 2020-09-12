В Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил подростка

Вечером 12 сентября в Волчанске [Свердловская область] пьяный водитель насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП. Об этом журналистам рассказали в ГИБДД Краснотурьинска.
ДТП произошло в 21:29 на улице Максима Горького. «Водитель внедорожника Volkswagen Touareg, находясь в состоянии алкогольного опьянения, <…>, сбил 15-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части», — приводит портал Е1.ru сообщение ведомства.
От полученных травм ребенок скончался на месте, а водитель скрылся с место происшествия. Полиция нашла его в течение получаса. Как отмечается, за время вождения он получил 44 штрафа за нарушения Правил дорожного движения, 26 из них — за превышение скорости.
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