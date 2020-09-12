12 сентября 2020

В Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил подростка

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Сотрудники полиции нашли сбежавшего водителя за полчаса Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Вечером 12 сентября в Волчанске [Свердловская область] пьяный водитель насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП. Об этом журналистам рассказали в ГИБДД Краснотурьинска.

ДТП произошло в 21:29 на улице Максима Горького. «Водитель внедорожника Volkswagen Touareg, находясь в состоянии алкогольного опьянения, <…>, сбил 15-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части», — приводит портал Е1.ru сообщение ведомства.

От полученных травм ребенок скончался на месте, а водитель скрылся с место происшествия. Полиция нашла его в течение получаса. Как отмечается, за время вождения он получил 44 штрафа за нарушения Правил дорожного движения, 26 из них — за превышение скорости.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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