Инсайд: армян из ХМАО вербуют для войны в Карабахе

Сообщения рассылаются через мессенджеры и передаются от человека человеку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Среди граждан Армении, проживающих на территории ХМАО, распространяется информация о необходимости вернуться в страну и отозваться на мобилизационный сбор, объявленный премьером страны Николом Пашиняном. О вербовке журналисту URA.RU рассказал источник в одной из диаспор, попросивший об анонимности.

«Пришло по WhatsApp сообщение от товарища, где он пишет, что ему сказали в московской диаспоре, что нужно ехать в Гюмри (второй по численности город в Армении — прим. ред.), идти в военкомат, становиться в резерв. Поспрашивал у своих, несколько человек тоже получали такие сообщения, но не все», — рассказал URA.RU инсайдер.

По мнению опрошенных журналистом агентства армян, в том числе не входящих в диаспоры, подобные сообщения — не более чем провокация. С этим согласны и официальные представители народа. Так, по мнению главы армянской диаспоры в Сургуте Арменака Симоняна, это все «политические игры и простой народ к этому конфликту не имеет отношения». В свою очередь, один из ветеранов боевых действий в Чечне, боец частной военной компании не исключил, что может отправиться воевать на стороне Армении, если будет «соответствующий заказ», но пока его не было.

Ранее URA.RU писало, что главы армянской и азербайджанской диаспор из Сургута призвали земляков не поддаваться на возможные провокации из-за конфликта, который сейчас разворачивается в Нагорном Карабахе, где утром 27 сентября начались активные боевые действия.