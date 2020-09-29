Российский рынок акций на Московской бирже начал неделю повышением спроса и цен на нефть. При этом рубль продолжает падать по отношению к доллару и евро. К утру вторника, 29 сентября, американская валюта достигла уровня в 79,05 рубля, евро — 92,19 рубля. Аналитики считают, что ситуация на рынке сейчас хрупкая, поэтому возможна смешанная динамика торгов.
Цена на нефть Brent опустилась до 42,63 доллара за баррель (-0,56%), стоимость техасской WTI также упала: до 40,36 доллара за бочку (-0,59%).
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Нетрудоустроенных россиян следует переквалифицировать в бизнесменов и научить их вести свое дело. С таким предложением выступило Минэкономразвития РФ. По задумке ведомства, к 2024 году бывшие безработные должны открыть минимум 1,2 тысячи новых бизнесов.
Минтранс России собирается увеличить субсидии на региональные авиаперевозки. Размер дополнительных выплат должен составить 4,6 млрд рублей. Программа рассчитана до 2023 года и призвана сделать авиарейсы доступнее для россиян.
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Прогнозы и мнения экспертов
Курс доллара впервые со 2 апреля поднялся выше 79 рублей. Экономисты объяснили это тем, что инвесторы опасаются введения новых санкций в связи с делом Алексея Навального, а также снижением мировых цен на нефть. Вместе с тем, инвесторы положительно оценивают стабильность макроэкономических показателей России и влияние на рубль объема золотовалютных резервов.
Однако финансовый аналитик Константин Селянин ожидает, что к концу 2020 года стоимость доллара и евро превысит 100 рублей. По его словам, на стабильность отечественной валюты уже влияют ожидание санкций в отношении России и обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном. Тем не менее, есть надежда, что обвала рубля удастся избежать.
Из-за приостановки работы в пандемию российский рынок кинопроката может упасть на 44% в 2020 году. Такой прогноз сделали финансовые аналитики в своем обзоре PwC «Медиаиндустрия в 2020—2024 годах».
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