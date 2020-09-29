В России безработица выросла до 6,6% населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российский рынок акций на Московской бирже начал неделю повышением спроса и цен на нефть. При этом рубль продолжает падать по отношению к доллару и евро. К утру вторника, 29 сентября, американская валюта достигла уровня в 79,05 рубля, евро — 92,19 рубля. Аналитики считают, что ситуация на рынке сейчас хрупкая, поэтому возможна смешанная динамика торгов.

Цена на нефть Brent опустилась до 42,63 доллара за баррель (-0,56%), стоимость техасской WTI также упала: до 40,36 доллара за бочку (-0,59%).

События в России

Уровень безработицы в России в августе вырос до 6,6%. В Центробанке объяснили это тем, что потерявшие работу россияне практически прекратили ее поиски в условиях напряженной экономической ситуации.

В период эпидемии коронавируса в России банки реструктуризировали населению более 1,5 млн кредитов на общую сумму 767 млрд рублей. Кроме этого, по состоянию на 23 сентября, банки получили почти 385 тысяч требований о предоставлении кредитных каникул. Одобрена 161 тысяча заявок.

Нетрудоустроенных россиян следует переквалифицировать в бизнесменов и научить их вести свое дело. С таким предложением выступило Минэкономразвития РФ. По задумке ведомства, к 2024 году бывшие безработные должны открыть минимум 1,2 тысячи новых бизнесов.

Минтранс России собирается увеличить субсидии на региональные авиаперевозки. Размер дополнительных выплат должен составить 4,6 млрд рублей. Программа рассчитана до 2023 года и призвана сделать авиарейсы доступнее для россиян.

Что происходит в мире

Украина требует от Запада возврата денег, якобы выведенных из страны. По словам депутата Верховной Рады Андрея Деркача, деньги из Украины вывели под предлогом проведения реформ с помощью стран Запада. Сейчас в США «работают» 13 млрд долларов из числа украинских средств, утверждает Деркач.

США ударили в самое сердце экономики Китая — в ее технологический сектор, введя ограничения на поставки оборудования и технологий местным компаниям. Такой ход Штаты объясняют опасениями того, что китайское оборудование может использоваться в военных целях, в том числе против самой Америки.

Прогнозы и мнения экспертов

Курс доллара впервые со 2 апреля поднялся выше 79 рублей. Экономисты объяснили это тем, что инвесторы опасаются введения новых санкций в связи с делом Алексея Навального, а также снижением мировых цен на нефть. Вместе с тем, инвесторы положительно оценивают стабильность макроэкономических показателей России и влияние на рубль объема золотовалютных резервов.

Однако финансовый аналитик Константин Селянин ожидает, что к концу 2020 года стоимость доллара и евро превысит 100 рублей. По его словам, на стабильность отечественной валюты уже влияют ожидание санкций в отношении России и обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном. Тем не менее, есть надежда, что обвала рубля удастся избежать.

Из-за приостановки работы в пандемию российский рынок кинопроката может упасть на 44% в 2020 году. Такой прогноз сделали финансовые аналитики в своем обзоре PwC «Медиаиндустрия в 2020—2024 годах».