РБК: в Кремле обсуждают отставку главы важного региона РФ

Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно уйти в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству региона.
«Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть свой пост до думских выборов 2021 года», — рассказали изданию источники. Они также уточнили, что в администрации президента к Васильеву нет претензий. Причина ухода — возраст (губернатору 71 год) и проблемы со здоровьем. Данную информацию также подтвердил источник в Кремле.
По словам собеседников издания, замену Васильеву планируется найти до думских выборов 2021 года, чтобы кампания прошла под руководством нового губернатора. Претендентом на смену источники называют сенатора от Ставропольского края, генерал-полковника Сергея Меликова. В 2017 году он также рассматривался на пост главы Дагестана, но отказался занять этот пост. Тогда он работал замдиректора Росгвардии, а до этого был полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
Владимир Васильев получил должность врио главы Дагестана в октябре 2017 года. В сентябре 2018 года его кандидатура была официально утверждена Госсоветом региона. Прежде Васильев занимал пост лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме.
Подписывайтесь на URA.RU в