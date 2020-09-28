28 сентября 2020

РБК: в Кремле обсуждают отставку главы важного региона РФ

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Губернаторская панель. Санкт-Петербург, васильев владимир, портрет
Владимир Васильев может покинуть пост из-за возраста и состояния здоровья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно уйти в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству региона.

«Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть свой пост до думских выборов 2021 года», — рассказали изданию источники. Они также уточнили, что в администрации президента к Васильеву нет претензий. Причина ухода — возраст (губернатору 71 год) и проблемы со здоровьем. Данную информацию также подтвердил источник в Кремле.

По словам собеседников издания, замену Васильеву планируется найти до думских выборов 2021 года, чтобы кампания прошла под руководством нового губернатора. Претендентом на смену источники называют сенатора от Ставропольского края, генерал-полковника Сергея Меликова. В 2017 году он также рассматривался на пост главы Дагестана, но отказался занять этот пост. Тогда он работал замдиректора Росгвардии, а до этого был полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Владимир Васильев получил должность врио главы Дагестана в октябре 2017 года. В сентябре 2018 года его кандидатура была официально утверждена Госсоветом региона. Прежде Васильев занимал пост лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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