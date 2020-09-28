Игорь Лямин ушел на пенсию после 10 лет работы свердловским военкомом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Военный комиссар Свердловской области Игорь Лямин покинул пост в связи с выходом на пенсию. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Сергей Чирков.

«Игорь Лямин выходит на пенсию», — сообщили URA.RU в областном военном комиссариате. Сергей Чирков работал заместителем Лямина. Ранее ресурс «Реальная Армия» в новости о готовности южноуральских военкоматов к весеннему призыву 2020 года называл его «проверяющим из Центрального военного округа». В военном комиссариате не уточнили, будет ли Чирков утвержден в должности руководителя ведомства.

Игорь Лямин был назначен военным комиссаром Свердловской области 17 августа 2010 года, он работал в должности 10 лет. До этого он 6 лет занимал пост заместителя начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа.

Игорь Лямин родился 29 марта 1955 года в городе Бухарест Румынской Социалистической Республики. В 1976 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, в 1989 году — Военную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского. Награжден орденом «За военные заслуги», орденом Почета и 10 медалями.

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков Скриншот видео. «Новости Первоуральска»