Челябинский губернатор Текслер дважды выступил перед Путиным

Алексей Текслер выступил на заседании Госсовета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал единственным главой региона, кто выступил на расширенном заседании президиума Госсовета с двумя докладами. У остальных выступающих на заседании, которое проводил президент РФ Владимир Путин, было по одному докладу. Об этом стало известно 29 сентября, так как трансляцию заседания 28 сентября показали не полностью.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, предложения, озвученные челябинским губернатором, поддержаны президентом и Госсоветом. «Губернатор выступил с докладами по двум ключевым темам — формирование бюджетов субъектов на предстоящий трехлетний период и подходы к формированию межбюджетных отношений», — уточнили в пресс-службе Текслера. Как отметил глава региона, важнейшей задачей на сегодня является восстановление экономической активности, пострадавшей во время пандемии COVID-19.

Текслер предложил продлить на следующий год отмену ограничений на привлечение регионами дополнительных кредитов для покрытия дефицита. Как считает Текслер, необходимо увеличить срок предоставления регионам «казначейских» (бюджетных) кредитов со 180 дней минимум до 240. А также разрешить направлять средства, предназначенные для погашения федеральных бюджетных кредитов, на реализацию национальных проектов.

На расширенном заседании президиума Госсовета РФ, которое состоялось 28 сентября, обсуждались планы по реализации национальных проектов. Президент подчеркнул, что нацпроекты в первую очередь должны помогать регионам. Также Владимир Путин отметил, что борьба с коронавирусом не закончена, и призвал всех соблюдать меры предосторожности, чтобы не пришлось возвращаться к ограничениям, которые были введены весной.