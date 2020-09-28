Челябинский губернатор готовится к докладу перед Путиным

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит с докладом на расширенном заседании президиума Госсовета 28 сентября. Заседание проведет президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-холла, передает корреспондент URA.RU.
«Во второй половине дня президент займется делами Госсовета. Будет расширенное заседание президиума, главная тема — национальные цели развития России. Соответственно, будут докладывать руководители групп», — сказал Песков. По его словам, ожидается выступление Текслера, который отвечает за «экономику и финансы».
Также выступят главы регионов, руководители рабочих групп. Среди них мэр Москвы Сергей Собянин, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и другие руководители. «Затем состоится традиционный обмен мнениями», — заключил Песков, озвучивая планы Путина.
В пресс-службе Текслера URA.RU подтвердили, что губернатор находится в Москве и готовится к выступлению на президиуме Госсовета. Руководителем рабочей группы Госсовета России по направлению «Экономика и финансы» Текслер был назначен в марте распоряжением Путина.
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