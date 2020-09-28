Столицу ХМАО захлестнула новая волна коронавируса

В столице ХМАО — Ханты-Мансийске — за сутки выявили больше трети от всех заболевших коронавирусом в регионе. Там COVID-19 диагностировали у 51 человека. На втором месте находятся Сургут, на третьем — Нижневартовск. Всего в ХМАО за минувшие сутки коронавирус нашли у 141 человека, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 115 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у 16 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 130 случаях. По 13 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе, уточнив число заболевших в каждом из муниципальных образований. Список выглядит так:
- Ханты-Мансийск — 51;
- Сургут — 26;
- Нижневартовск — 15;
- Урай — 8;
- Советский район — 7;
- Октябрьский район — 6;
- Нягань — 6;
- Сургутский район — 5;
- Радужный — 5;
- Нефтеюганск — 4;
- Мегион — 4;
- Когалым — 2;
- Кондинский район — 2;
- Югорск — 1;
- Ханты-Мансийский район — 1.
Всего: 141 человек
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 42 пациентов тяжелое, 24 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 186 человек.
Ранее URA.RU писало, что в округе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября. Закрыты развлекательные центры для детей и кальянные, но работают кинотеатры, кафе и рестораны.
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