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25 сентября 2020

Столицу ХМАО захлестнула новая волна коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
Каждый третий заболевший коронавирусом в регионе — житель Ханты-Мансийска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В столице ХМАО — Ханты-Мансийске — за сутки выявили больше трети от всех заболевших коронавирусом в регионе. Там COVID-19 диагностировали у 51 человека. На втором месте находятся Сургут, на третьем — Нижневартовск. Всего в ХМАО за минувшие сутки коронавирус нашли у 141 человека, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 115 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у 16 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 130 случаях. По 13 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе, уточнив число заболевших в каждом из муниципальных образований. Список выглядит так:

  • Ханты-Мансийск — 51;
  • Сургут — 26;
  • Нижневартовск — 15;
  • Урай — 8;
  • Советский район — 7;
  • Октябрьский район — 6;
  • Нягань — 6;
  • Сургутский район — 5;
  • Радужный — 5;
  • Нефтеюганск — 4;
  • Мегион — 4;
  • Когалым — 2;
  • Кондинский район — 2;
  • Югорск — 1;
  • Ханты-Мансийский район — 1.

Всего: 141 человек

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 42 пациентов тяжелое, 24 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 186 человек.

Ранее URA.RU писало, что в округе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября. Закрыты развлекательные центры для детей и кальянные, но работают кинотеатры, кафе и рестораны.

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