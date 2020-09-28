Столицу ХМАО захлестнула новая волна коронавируса

Каждый третий заболевший коронавирусом в регионе — житель Ханты-Мансийска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В столице ХМАО — Ханты-Мансийске — за сутки выявили больше трети от всех заболевших коронавирусом в регионе. Там COVID-19 диагностировали у 51 человека. На втором месте находятся Сургут, на третьем — Нижневартовск. Всего в ХМАО за минувшие сутки коронавирус нашли у 141 человека, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 115 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у 16 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 130 случаях. По 13 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе, уточнив число заболевших в каждом из муниципальных образований. Список выглядит так:

Ханты-Мансийск — 51;

Сургут — 26;

Нижневартовск — 15;

Урай — 8;

Советский район — 7;

Октябрьский район — 6;

Нягань — 6;

Сургутский район — 5;

Радужный — 5;

Нефтеюганск — 4;

Мегион — 4;

Когалым — 2;

Кондинский район — 2;

Югорск — 1;

Ханты-Мансийский район — 1.

Всего: 141 человек

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 42 пациентов тяжелое, 24 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 186 человек.

Ранее URA.RU писало, что в округе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября. Закрыты развлекательные центры для детей и кальянные, но работают кинотеатры, кафе и рестораны.