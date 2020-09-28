На Пермский край надвигается холодный фронт

К концу недели в регионе значительно похолодает Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Пермском крае ожидается резкое похолодание после установившегося на несколько дней потепления. На регион надвигается холодный фронт, который принесет с собой дожди, информирует ГИС-центр Пермского классического университета.

«3-4 октября ожидается прохождение холодного фронта через Пермский край, которое может сопровождаться увеличением облачности и слабыми осадками по востоку региона. 4 октября в большей части края произойдет существенное похолодание», — предупреждают синоптики. В эту субботу в регионе ожидается 12—15 градусов тепла, а в воскресенье до плюс семи.

Сейчас погоду в регионе определяет мощный антициклон, который начнет ослабевать лишь к концу недели. Благодаря ему установилась сухая и теплая погода: вплоть до 2 октября осадков в Пермском крае не предвидится, а температура воздуха будет выше климатической нормы на 1-3 градуса.