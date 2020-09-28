28 сентября 2020
27 сентября 2020

В челябинской школе педагоги заразились коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, эпидемия, анализ, инфекция, коронавирус, covid, ковид
Учителя сдают анализы на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Половина из 53 учителей в школе №1 города Копейска (Челябинская область) находятся на больничном, условно-положительный тест на коронавирус уже подтвердили у пяти из них. О вспышке COVID сообщили корреспонденту URA.RU в администрации учебного заведения.

«Из 53 педагогов 27 находятся на больничном, у пяти — условно-положительный тест на коронавирус. Остальные пока сдают анализы на COVID. Сейчас мы распределяем оставшихся учителей по классам, у учащихся уменьшаем количество уроков, чтобы не удваивать рабочую нагрузку на педагогов. Те, кто работает из дома, ведут уроки дистанционно», — рассказали URA.RU в школе №1 Копейска.

По данным профильного сообщества «Переменка (школа 1, Копейск)» в соцсети «ВКонтакте», точное количество заразившихся коронавирусом педагогов пока неизвестно, диагноз подтвержден уже у шестерых. «Два учителя сейчас находятся в больницах поселка Потанино и Челябинска, четыре — на домашней изоляции», — сообщили URA.RU в администрации сообщества.

Накануне в этой школе закрылись на карантин восемь классов, для трех первых классов в администрации образовательного учреждения сумели найти педагогов. По данным регионального минздрава, только за минувший день в Челябинской области зарегистрировано три случая заражения коронавирусом у школьников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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