В челябинской школе педагоги заразились коронавирусом

Учителя сдают анализы на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Половина из 53 учителей в школе №1 города Копейска (Челябинская область) находятся на больничном, условно-положительный тест на коронавирус уже подтвердили у пяти из них. О вспышке COVID сообщили корреспонденту URA.RU в администрации учебного заведения.

«Из 53 педагогов 27 находятся на больничном, у пяти — условно-положительный тест на коронавирус. Остальные пока сдают анализы на COVID. Сейчас мы распределяем оставшихся учителей по классам, у учащихся уменьшаем количество уроков, чтобы не удваивать рабочую нагрузку на педагогов. Те, кто работает из дома, ведут уроки дистанционно», — рассказали URA.RU в школе №1 Копейска.

По данным профильного сообщества «Переменка (школа 1, Копейск)» в соцсети «ВКонтакте», точное количество заразившихся коронавирусом педагогов пока неизвестно, диагноз подтвержден уже у шестерых. «Два учителя сейчас находятся в больницах поселка Потанино и Челябинска, четыре — на домашней изоляции», — сообщили URA.RU в администрации сообщества.

Накануне в этой школе закрылись на карантин восемь классов, для трех первых классов в администрации образовательного учреждения сумели найти педагогов. По данным регионального минздрава, только за минувший день в Челябинской области зарегистрировано три случая заражения коронавирусом у школьников.