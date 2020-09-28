В ХМАО закрыли телеграм-канал вербовщиков ИГИЛ

Администратор канала жил в Нижневартовске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области установили жителя города, который вел телеграм-канал о терроризме. Через мессенджер житель ХМАО призывал вступать в запрещенную в РФ международную террористическую организацию «Исламское государство». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

«В телеграм-канале содержались сведения, оправдывающие и пропагандирующие терроризм. По данному факту следственным подразделением РУФСБ России по Тюменской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ», — добавили в ведомстве.

За публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма жителю Нижневартовска грозит до 7 лет лишения свободы. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются до сих пор.

Ранее URA.RU писало, что заключенный из ХМАО несколько лет распространял среди сокамерников идеи радикального ислама и оправдывал убийства людей другой веры. Также он вербовал сторонников и вне колонии, пользуясь мобильным телефоном, склоняя своих собеседников к участию в террористической деятельности.