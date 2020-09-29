Жириновский предложил включить Армению и Азербайджан в состав РФ

Лидер ЛДПР предлагает присоединить к РФ Нагорный Карабах, Армению и Азербайджан или дать им оружие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Войны Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха можно избежать, если включить эти страны в состав России. Такое мнение озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем telegram-канале.

Политик считает, что призывы прекратить огонь ни к чему не приведут и через год конфликтующие начнут новое столкновение. Жириновский назвал три варианта решения проблемы. «Включить Нагорный Карабах в состав России как самостоятельную административную единицу. И Баку, и Ереван должны это признать. Не хотят признавать — пусть обе республики входят в состав России», — предложил лидер партии. Третий вариант Жириновский назвал «царским»: дать обеим сторонам оружие, чтобы они сами выяснили отношения.

Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Обстрелу подверглись населенные пункты и места дислокации военных Армении и Азербайджана, Страны ввели военное положение, есть погибшие. Для России столкновение может обернуться экономическими потерями, передает сайт argumenti.ru. При этом страна может вмешаться в войну и, согласно правилам ОДКБ, встать на сторону Армении. А к Азербайджану в столкновении могут присоединиться жители Чеченской Республики и чеченские эмигранты из Европы.