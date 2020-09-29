Госдума частично переходит на удаленную работу

У 18 депутатов Госдумы подтвердили коронавирус Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Государственная дума России частично переходит на удаленный режим работы. Это связано с тем, что 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«В виду сложившейся ситуации принято решение о минимизации количества депутатов в зале. Для обеспечения работы на пленарных заседаниях будет составлен график присутствия депутатов в зале. Просьба его четко придерживаться. Индивидуальный график будет доведен до каждого депутата», — указано в сообщении, которое получили народные избранники. По словам Володина, коронавирусной инфекцией переболели 60 депутатов, они имеют антитела. Спикер Гордумы попросил коллег соблюдать меры предосторожности. Заседания комитетов и фракций организуют в формате видеоконференции.

За минувшие сутки в России выявлено 8 232 новых случая коронавируса — это рекордный показатель зараженных с лета. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост числа заболевших коронавирусом можно объяснить сезонностью заболевания, пишет « Федеральное агентство новостей ». В связи с этим московских школьников отправляют на каникулы.