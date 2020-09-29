Как цифровизация поможет промышленности пережить кризис? Ответы на URA.RU

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Выставочные стенды. Санкт-Петербург, современные технологии, новые технологии, цифровизация, диджитал, digital, голограмма
Спикеры дискуссии обсудят опыт отечественных компаний по внедрению цифровых кейсов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В рамках проекта INNOPROM ONLINE 30 сентября пройдет очередная онлайн-сессия с участием федеральных спикеров. В прямом эфире на URA.RU можно будет посмотреть трансляцию дискуссии на тему «Цифровизация: цена и ценность. Мировой опыт». Эфир стартует в 12:00 по московскому времени.

В онлайн-встрече примут участие российские эксперты по цифровизации крупнейших холдингов. Они обсудят опыт отечественных компаний по внедрению цифровых кейсов, проблематику внедрения технологий на промышленных предприятиях, проанализируют российский и международный опыт цифровых проектов, а также коснутся вопроса оценки эффективности цифровизации.

Спикерами станут руководитель проектов «ЕВРАЗ Групп» Завен Киракосов, руководитель направления «Цифровое производство» АО «РУСАЛ Менеджмент» Юрий Кокин, руководитель проектов по цифровизации и предиктивной аналитике Siemens в России Дмитрий Большов и ряд других спикером. Модератором дискуссии выступит директор деловой программы «ИННОПРОМ» Антон Атрашкин.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, а также топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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