Условия содержания в колонии особого режима будут суровые Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Убийство двух девушек на Уктусе

Алексей Александров из Екатеринбурга, осужденный за убийство двух девушек на горе Уктус, попадет в одну из знаменитых колоний для «пыжиков» (приговоренных к пожизненному заключению) — «Черный дельфин», «Белый лебедь», «Полярная сова» или «Снежинка». Там его ждут особо суровые условия содержания. Но некоторым зекам удается выбить себе поблажки, например, эротические журналы в камере или даже резиновую женщину.

«После того, как в Свердловской области закрыли „Черный беркут“ (ИК-56 под Ивделем), открыли „Снежинку“ в Хабаровском крае, — говорит эксперт фонда в защиту прав заключенных Алексей Соколов. — Всех, кто оставался под Ивделем, этапировали туда. В Харп везут в основном из Москвы, этого вероятнее отправят на Дальний Восток».

По словам эксперта, отношение других заключенных к Александрову будет скорее нейтральное. «Там же все преступники, какая разница, за что ты сел, — объясняет Соколов. — Особое отношение только к тем, кто убивал и насиловал несовершеннолетних».

Отношение же администрации к «пыжикам» разнится в зависимости от колонии. «В „Черном беркуте“ не было таких методов, когда заключенных ставят в позу „ку“ или возят „буквой зю“, — вспоминает Соколов. — У нас не было железных стаканов, где заключенный мог провести ночь — в Харпе („Полярная сова“) все это применяется».

При этом некоторым осужденным удается добиться поблажек — например, чтобы их выводили из камеры без наручников. «У нас в Ивделе один осужденный выбил себе в камеру гитару, другой — резиновую женщину: после закрытия ИК-56 он ушел с ней по этапу на Дальний Восток, — говорит Соколов. — Сейчас многие добиваются права иметь в камере эротические журналы».