Уктусский стрелок получил пожизненный срок за двойное убийство

Остаток жизни Александров проведет в тюрьме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Убийство двух девушек на Уктусе

В Свердловском областном суде вынесен приговор 35-летнему инженеру-конструктору оборонного завода имени Калинина Алексею Александрову. Он признан виновным в двойном убийстве 25 августа 2018 года двух девушек на склоне горнолыжного комплекса «Уктус», передает из зала суда корреспондент URA.RU.

«Признать Александрова Алексея Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами „а“, „и“ части 2 статьи 105 УК РФ, и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — объявил свое решение судья Андрей Минеев. Убийца должен будет выплатить родителям убитых девушек (отцу и матери Ксении Солтановой и матери Натальи Кузнецовой) по одному миллиону рублей, а также оплатить расходы на их похороны.

Между тем, матери убитых девушек пожалели, что в России запрещена смертная казнь. Ранее они заявляли, что готовы совершить самосуд. Мать Натальи Кузнецовой пожелала смерти и всем членам семьи Александрова.

Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. На допросах Александров заявил, что он мизантроп и хотел убить хоть кого-нибудь, поэтому застрелил первых попавшихся незнакомых девушек. По словам Александрова над ним несколько лет издевались в школе одноклассники, поэтому он ненавидел людей.

Также Александров заявил в суде, что его целью было убить четырех человек, но совершить очередную расправу он не успел, так как затянулся поиск нового ствола для винтовки. В последнем слове Александров попросил прощения за свой поступок в стихах, которые сам написал в камере.

Ксения Солтанова Фото: Ксения Солтанова, ВК

Наталья Кузнецова Фото: Наталья Кузнецова, ВК