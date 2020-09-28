После смерти врача курганские медики просят закрыть больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медики Курганской областной больницы заявили о необходимости частично закрыть медучреждение. С их слов, в некоторых отделениях зафиксирована вспышка коронавируса. На днях от ковида там умер врач. Об этом URA.RU рассказал персонал медучреждения.

«Коллектив настаивает на частичном карантине с полным закрытием ряда отделений на 2 недели, как это делали в БСМП. Уже 2 месяца идет неконтролируемая вспышка коронавируса, которая началась с гастроэнтерологии. Она охватила ряд отделений и сотрудников, и пациентов», — уточнила одна из медиков.

Другая врач пояснила: получается, что пациентов не лечат, а заражают и отправляют в ковидный госпиталь. «Во второй горке [госпиталь для коронавирусных пациентов] горько шутят, что основной поставщик — областная больница. При таком уровне заболеваемости продолжать госпитализацию, на наш взгляд, это преступление», — уточнила медик.

Врачи предлагают на 2 недели закрыть на карантин все отделения, кроме экстренных. Персонал необходимо отправить на самоизоляцию. «Необходимо регулярно тестировать персонал. Делать это по графику раз в неделю хотя бы. Тем более 70% переболели. Решение по этому поводу не принимается», — пояснила медик.

По данным врачей, внутри больницы коронавирусом заразились более 100 пациентов. Не менее 10 из них умерли с коронавирусом как в стенах самой больницы, так и во второй городской. На данный момент болеют 28 медработников больницы, порядка 30 переболело.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом запросили официальный запрос. Он был направлен в адрес департамента информационной и внутренней политики. На момент публикации ответ не поступил.

Врач Курганской областной клинической больницы, у которого обнаружили коронавирус, умер 27 сентября. Его доставили в реанимацию, но спасти не удалось. Он работал в приемном покое и по совместительству гастроэнтерологом.