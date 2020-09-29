Андрей Карлов (справа) планирует реформировать Медицинскийинформационно-аналитический центр Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава свердловского минздрава Андрей Карлов получил карт-бланш на масштабную реформу организации, которая отвечает за медстатистику — Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ). О реформе заговорили после скандала со сменой руководства. При этом высокопоставленный источник URA.RU, близкий к медицине, уверен, что инициатива Карлова может спровоцировать риски и финансовые потери.

Свердловский МИАЦ контролирует систему, которая должна обеспечивать работу электронной карты пациента, получать статистические данные о заболевших, осуществлять мониторинг ситуации в регионе. «При объединении горздрава Екатеринбурга и свердловского минздрава логично было бы распространить работающую областную систему на город. Однако решено идти другим путем. От больниц это потребует дополнительных вложений в настройку системы, покупку оборудования», — отметил он.

Также инсайдер не исключил возможности некорректной работы системы из-за введения дополнительного посредника (так называемой шины). Он предположил, что возможные сбои могут сказаться на стабильности финансирования больниц. «Отвечать за результат будет минздрав, а выполнять — сторонние люди, которые не имеют к здравоохранению никакого отношения», — обозначил возможные риски инсайдер.

Еще один собеседник из медицинской среды объяснил, как медстатистика влияет на финансирование больниц. «Если мы что-то даем больнице „А“, мы что-то забираем у больниц „Б“ и „Д“. Поэтому для постановки задач важна информация, которая идет от МИАЦ», — отметил он. Также собеседник добавил, что в некоторых других российских регионах МИАЦы имеют более значительную роль и предоставляют информацию для фонда ОМС. «Сфера цифровизации в медицине весьма капиталоемкая и трудно поддается контролю, поэтому Карлову есть все основания иметь там своих людей», — подчеркнул инсайдер.

Андрей Карлов не ответил на вопрос корреспондента, сославшись на занятость. В пресс-службе министерства воздержались от ответа на вопрос URA.RU. Руководитель МИАЦ Татьяна Трофимова не ответила на звонок URA.RU и сообщение в мессенджере.