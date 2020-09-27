Мозговому центру свердловской медицины грозят массовые увольнения

МИАЦ отвечает за внедрение электронной карты пациента Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники ГАУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр», который создает систему персонифицированного электронного учета медицинских услуг, недовольны увольнением начальницы Татьяны Трофимовой. О своем несогласии с таким решением они написали в письме, которое направили в адрес замгубернатора Павла Крекова. По данным источников, близких к МИАЦ, вслед за Трофимовой с работы готовы уйти целые отделы.

«8 сентября губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение, которым продлил полномочия ряда руководителей, в том числе — Трофимовой. Однако уже 16 сентября глава свердловского минздрава Андрей Карлов подписал приказ о расторжении с ней трудовых отношений с 30 сентября, причем ссылаясь на то же распоряжение», — рассказал инсайдер (документы есть в распоряжении редакции). Собеседник агентства сообщил, что сотрудники МИАЦ готовы увольняться вслед за начальницей, некоторые уже написали заявления. «Татьяна Юрьевна грамотный специалист, много сделала для развития центра, поэтому сотрудники ее поддерживают. Из-за конфликта уходить хотят целыми отделами», — рассказал собеседник, знакомый с ситуацией.

Татьяна Трофимова не ответила на звонок URA.RU и сообщение в мессенджере. В пресс-службе Свердловской области сообщили, что Трофимова покидает свой пост «в связи с окончанием срока контракта». Ее возможным приемником считают директора МИАЦ Екатеринбурга Сергея Тарадая.

Ранее URA.RU сообщало, что работники МФЦ Свердловской области выступили против увольнения своей начальницы Натальи Змеевой. Работу ведомства курирует замгубернатора Олег Чемезов, бывшая советница которого Анастасия Девятова, как ожидается, займет пост Змеевой.