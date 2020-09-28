Губернаторы смогут контролировать работу правительства РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил Владимиру Путину, что работу правительства будет контролировать президиум Госсовета Фото: kremlin.ru

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Российские губернаторы будут работать вместе с правительством РФ в части разработки и исполнения национальных проектов. С таким предложением в ходе заседания Госсовета 28 сентября выступил мэр столицы Сергей Собянин и его идею одобрил президент России Владимир Путин. Это значит, что главы регионов получили новые полномочия и они смогут, в частности, контролировать работу кабмина в сфере нацпроектов, говорят эксперты. Такую власть губернаторы имели только в 1990-е годы, заявляют наблюдатели.

Путин провел заседание Госсовета в режиме видеоконференцсвязи и заявил, что Госсовет после изменения Конституции, получив возможность наравне с остальными органами власти участвовать в развитии страны, обрел новый статус. «Уверен, это решение позитивно скажется на деятельности всех органов власти и придаст им дополнительный импульс как в решении текущих задач, так и в реализации перспективных планов. Инициатива, веское слово в донастройке нацпроектов должны принадлежать субъектам РФ», — подчеркнул президент.

Владимир Путин проводил совещание с Госсоветом по ВКС Фото: kremlin.ru

После президента слово взял мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что руководители рабочих групп Госсовета включатся в работу над нацпроектами. «Я хотел выразить от лица коллег благодарность, Владимир Владимирович, что вы на ранней стадии включили рабочие группы в эту работу. В дальнейшем, конечно, будут включены и губернаторы, чтобы понять, насколько эти задачи выполнимы, примерить на себя и дать соответствующую реакцию», — уточнил градоначальник.

Таким образом главы регионов получили дополнительные полномочия по контролю работы правительства в части исполнения нацпроектов, констатирует президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«В последний раз они были столь же влиятельны в 1990-х при [первом президенте России Борисе] Ельцине, когда еще сами входили в Совет Федерации и могли решать вопросы на таком же уровне», — объяснил собеседник агентства.

«Нацпроекты должны быть национальными, а не только федеральными, поэтому поддержка губернаторов здесь очень важна. Взаимодействие центра и регионов — залог успешного выполнения нацпроектов. Но с множеством инициатив, которые есть сейчас и которые примут в перспективе, — например, единый план достижения общенациональных целей, — возникает потребность найти механизм в синхронизации совместной работы. И это еще одна задача для правительства», — считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Губернаторы получили возможности влиять на жизнь страны так же, как в 1990-е годы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Говоря о нацпроектах, Путин выделил основные цели и задачи, связанные с их реализацией:

Нацпроекты стоит понимать как инструмент для достижения пяти национальных целей : «Это сбережение здоровья и благополучия, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики, открытие новых возможностей для самореализации граждан и введение цифровых технологий», — подчеркнул президент;

: «Это сбережение здоровья и благополучия, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики, открытие новых возможностей для самореализации граждан и введение цифровых технологий», — подчеркнул президент; Правительство должно разработать систему мониторинга реализации нацпроектов и подумать, как оно будет взаимодействовать по этому вопросу с Госсоветом: «Здесь должна идти совместная, скоординированная работа», — отметил Путин;

и подумать, как оно будет взаимодействовать по этому вопросу с Госсоветом: «Здесь должна идти совместная, скоординированная работа», — отметил Путин; Кабмин обязан довести до регионов все цифры и параметры по нацпроектам , чтобы они могли грамотно их исполнять: «Поручаю сделать это в сжатые сроки», — отметил глава государства;

, чтобы они могли грамотно их исполнять: «Поручаю сделать это в сжатые сроки», — отметил глава государства; Реализация национальных целей — перспектива на 10 лет, но правительство не должно откладывать решение сложнейших задач прямо сейчас : «Сразу хочу подчеркнуть — не стоит откладывать решение системных проблем на потом, чтобы не было, как там в народе говорят: „Потом — суп с котом“», — сказал Путин;

: «Сразу хочу подчеркнуть — не стоит откладывать решение системных проблем на потом, чтобы не было, как там в народе говорят: „Потом — суп с котом“», — сказал Путин; Главы регионов будут нести персональную ответственность за развитие инфраструктуры и объем построенного жилья : «Нужно больше строить, чтобы и выбор был, и баланс цен на жилье соблюдался, и не было необоснованных скачков», — поручил президент;

: «Нужно больше строить, чтобы и выбор был, и баланс цен на жилье соблюдался, и не было необоснованных скачков», — поручил президент; Регионы должны привлекать внебюджетные средства на инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру : «Это строительство дорог и вокзалов, сетей и подстанций, детских садов и школ. Нужно, не затягивая, это запускать», — сказал глава государства;

: «Это строительство дорог и вокзалов, сетей и подстанций, детских садов и школ. Нужно, не затягивая, это запускать», — сказал глава государства; Ключевой оценкой и региональных, и федеральных властей остается повышение качества жизни людей.

Прошедшее заседание стало первым после обновления Конституции РФ (1 июля) — до этого Госсовет собирался в марте и в июне, чтобы обсудить вопросы образования в России. Сегодняшняя встреча была для него более значимой, поскольку орган допустили до проекта в зоне ответственности правительства, обращает внимание директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Особенно интересно заседание в вопросах потенциального конфликта регионов с центром за выполнение нацпроектов и июльского указа о национальных целях. Ведь с майскими указами вышло так, что правительство [экс-премьера Дмитрия] Медведева вынуждало регионы залезать в долги, чтобы центр мог отчитываться о красивых цифрах. Здесь мы увидели маневр для того, чтобы избежать подобных проблем с нацпроектами, в реализации которых тоже не все гладко», — объяснил он в разговоре с агентством.

По данным Счетной палаты, за восемь месяцев этого года бюджет на нацпроекты исполнен на 48,4%. Причем бюджет одного из важнейших для правительства Мишустина нацпроектов — «Цифровая экономика» — освоен лишь на 17,8%, уточняет эксперт Института современного развития Никита Масленников. «Нацпроекты — хороший инструмент для достижения национальных целей, но у них нет управляемости. Поэтому их корректировка — надежда для губернаторов на участие в этом процессе и как следствие ослабление контроля за ними», — считает экономист.

Сами губернаторы, в свою очередь, все еще надеются, что нацпроекты не только скорректируют по общим показателям, но и позволят главам регионов делать скидку на самые проблемные из них, поделился инсайдер URA.RU, близкий к одному из губернаторов в УрФО. «На все регионы приходят одинаковые требования, но в силу объективных причин (географическое расположение, внутрирегиональные проблемы, размер бюджета) их исполнить очень трудно. Поэтому есть тихая надежда, что главам регионов все же пойдут навстречу», — заключил он.

URA.RU направило запрос в правительство РФ. Ответ на момент публикации не поступил.