Кадырова номинировали на Премию мира

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XIX съезд всероссийской политической партии
Институт мира и развития отметил вклад Кадырова в развитие международных отношений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров номинирован на премию мира Института мира и развития (INSPAD). Об этом сообщила телерадиокомпания «Грозный».

«Организация отметила „особый вклад“ главы Чечни в развитие международных отношений, гуманитарных и образовательных программ, а также межконфессиональных отношений», — пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на сообщение телерадиокомпании. Институт мира и развития — международная организация, зарегистрированная в Брюсселе. Является специальным наблюдателем при ООН с сентября 2009 года.

Ранее Кадыров удивился санкциям, введенным против него США за нарушение прав человека. По словам главы Чечни, в республике не нарушают права человека, а борются за них, побеждая терроризм.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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