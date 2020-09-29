Кадырова номинировали на Премию мира

Глава Чечни Рамзан Кадыров номинирован на премию мира Института мира и развития (INSPAD). Об этом сообщила телерадиокомпания «Грозный».
«Организация отметила „особый вклад“ главы Чечни в развитие международных отношений, гуманитарных и образовательных программ, а также межконфессиональных отношений», — пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на сообщение телерадиокомпании. Институт мира и развития — международная организация, зарегистрированная в Брюсселе. Является специальным наблюдателем при ООН с сентября 2009 года.
Ранее Кадыров удивился санкциям, введенным против него США за нарушение прав человека. По словам главы Чечни, в республике не нарушают права человека, а борются за них, побеждая терроризм.
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