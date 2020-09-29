Собянин отправил москвичей на изоляцию и удаленку почти до ноября

Самоизоляция для пожилых людей и групп риска, а также удаленный режим работы для остальных будут действовать в Москве до конца октября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
«Установить, что с 28 сентября 2020 г. по 28 октября 2020 г. включительно возобновляется необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением ряда случаев», — Приводит ТАСС выдержку из документа. Работодателям в указе рекомендуется перевести работников на дистанционный режим работы.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом на дистанционку рекомендовано перевести сотрудников компаний Подмосковья. Такое постановление 26 сентября подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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