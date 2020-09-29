Здоровая и счастливая жизнь россиян длится меньше 50 лет

Средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составляет меньше 50 лет. К такому выводу пришли специалисты финансового университета при правительстве РФ в рамках проекта «Исследования качества жизни населения России».
Это качество вуз измеряет таким показателем, как «годы здоровой и счастливой жизни». Расчет делается как произведение продолжительности жизни за вычетом времени, которое пришлось на серьезные заболевания, на долю тех, кто доволен тем, как живет.
«Расчеты показывают, что средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни составляет в России 46,5 года. Лидеры по этому показателю — Ингушетия (54,9), Чеченская Республика (54), Дагестан (53,8), Татарстан и Москва (по 50,7)», — пишет газета «Ведомости». Аутсайдерами оказались Чукотка (37,5), в Еврейская автономная область (40,5), а также Орловская (42,3), Брянская (42,7) и Магаданская области (43). Как отмечает издание, недовольство жизнью сокращает этот показатель на 13,8 лет.
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