29 сентября 2020

Горбачев назвал свои ошибки на посту президента СССР

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Сток Горбачев Михаил, flickr. Москва, горбачев михаил
Михаил Горбачев вспомнил о своих ошибках Фото: veni markovski/flickr (CC BY 2.0)

Слабые экономические реформы и позднее изменение партии являются ошибками, которые бывший президент СССР Михаил Горбачев допустил во время руководства страной. Об этом заявил он заявил в интервью The Times. По его словам, если бы распада Советского Союза удалось избежать, сейчас мир был бы стабильнее, безопаснее и справедливее

«Как бы выглядел мир, если бы союз был сохранен — история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее», — приводит РИА «Новости» выдержку из полной версии интервью, представленной агентству пресс-службой Горбачев-фонда.

Экс-президент СССР отметил, что распад Советского Союза не был конечной целью перестройки. По словам Горбачева, он не хотел этого. Он также назвал ошибки, которые допустил во время своего правления: запоздалое реформирование партии, децентрализация СССР, недостаточно смелые экономические реформы. Однако Горбачев вспомнил и свои достижения. В частности, прекращение холодной войны, соглашения о ядерном разоружении, свобода слова, собраний и вероисповедания, свобода выезда из страны, альтернативные выборы и многопартийность.

Ранее Горбачев раскрыл, почему сорвалась перестройка. По его словам, это произошло из-за действий членов ГКЧП и тех, кто развалил страну, воспользовавшись путчем, но она все равно важна для СССР, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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