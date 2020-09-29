Родители учеников тюменской школы опасаются вспышки коронавируса

У ученика старших классов гимназии выявили коронавирус Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У одного из учеников старших классов тюменской гимназии №12 выявили коронавирус. Родители школьников заявляют о трех подтвержденных случаях заболевания и утверждают, что руководство школы не выходит с ними на связь. Сам класс в школе изолирован, а все требования Роспотребнадзора выполняются, сообщила URA.RU директор гимназии № 12 Лидия Платонова.

«У нас в классе уже три случая подтвержденного коронавируса. На больничных находится уже половина учителей, а наш классный руководитель оказалась в больнице и вовсе не выходит на связь. Ни в Роспотребнадзоре, ни в департаменте образования не в курсе ситуации, а руководство школы ничего нам не объясняет», — рассказали агентству родители школы. В самой гимназии утверждают, что родители к ним за разъяснениями не обращались, а ученик с подтвержденным диагнозом в классе всего один.

Как утверждает директор гимназии № 12, класс полностью изолирован и посещает общественные места учебного заведения, в том числе столовую, отдельно от других школьников. «Сегодня у учеников класса по нашей заявке возьмут тесты на коронавирус, также мы обратились в компетентные органы с просьбой провести анализы у контактных учителей. Классный руководитель находится в больнице по поводу, не связанному с коронавирусом», — сообщила Лидия Платонова. И отметила, что все полученные от Роспотребнадзора предписания они выполнили.

В управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что четверть заражения коронавирусом в регионе приходится на пенсионеров, на втором месте по заболеваемости — школьники и студенты.